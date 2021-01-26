全球晶圓代工龍頭台積電將在美國亞利桑那州建設晶圓代工廠，用以生產5奈米製程，預計2021年至2029年投入120億美元，並在2024年開始量產，月產能達2萬片。對此，外媒爆料，晶圓代工大廠三星電子也將前往美國設廠，但三星對該消息回應模糊。韓媒分析，在英特爾打算繼續保有自產晶片能力，為了與台積電赴美設廠是否值得，三星面臨大難題。

據先前外媒報導，受到美方大力補助、鼓勵半導體廠商前往美國設廠生產，三星考慮投資170億美元前往德州，或是亞利桑那州、紐約州，但是否有設廠意願，還是要看美方給出的補助金額是否能抵銷設廠成本，甚至有獲利空間。

據《BusinessKorea》報導，三星並未直接或否認這消息，分析人士認為，這顯示三星面臨兩難局面，是否追台積電的先進製程、英特爾的代工訂單是否願意釋出，成為三星前往美國的一大考慮因素。此外，陸美貿易戰是否在拜登政府上任後平息，也成為三星必須考慮的政治風險，因為三星在大陸有龐大的記憶體生產基地。

三星在奧斯汀有一座晶圓廠，1998年開始量產，目前以14奈米製程為主，想要優先獲得先進製程的訂單，赴美設廠的選項不得不考慮。專家認為，英特爾目前指出2023年大部分產品晶片還是會自家生產。依照先前釋出資料來看，英特爾的南橋晶片外包給三星，繪圖處理器晶片則是外包給台積電。

三星在2019年曾宣示，將投入1160億美元(約128兆韓元)發展非記憶體領域，預計在2030年成為全球半導體龍頭。三星2020年也已經規劃，投資約10兆韓元，在平澤2號工廠設立極紫外光(EUV)微影技術生產線，平澤3號則是在2020年10月動工，約耗資30兆韓元。

(中時新聞網)