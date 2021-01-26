亞洲主要股市和內地股市周二齊跌，美道指期和標普指期亦分別下跌約0.8%和0.6%；港股昨日大漲711點，周二全數吐回，跌落3萬點。

周二香港恆生指數大跌767.75點或-2.55%，為29391.26點。國企股(H股)跌265.06點或-2.22%，為11695.43點。今日成交金額約2444億港元。昨日大漲的汽車股，重挫4.18%。

騰訊吐出漲勢，大跌6.26%，報718.5港元。美團跌5.3%；阿里跌1.78%。多個南下基金的抱股出現下挫，包括金蝶國際跌6.5%，以及上述騰訊和美團。

短視頻App公司快手周二開始招股，僅2.5%在港股公開發售，招股價為105港元至115港元間，最多集資420億港元；據了解快手尋求在115港元定價，市值可望達到610億美元。

四環醫藥大漲28.76%。公司宣布已簽訂協議，收購北京康明百奧。

(時報資訊)