高醫明日將啟動「藥來速」服務，提供民眾免進院快速領藥。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

因應新冠肺炎疫情嚴峻，高醫明（27）日起啟動「藥來速慢箋預約領藥窗口」，提供戶外慢性病處方箋「預約領藥」服務，民眾只要網路預約慢性病處方箋領藥，即可免進醫院領藥，減少進出醫院次數及領藥時間，但現場不提供開車領藥服務，領藥窗口設在自由路大門外的警衛室旁。

高醫附設中和紀念醫院藥學部主任王雅玲表示，民眾只要進入「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」網站，或手機APP操作本院「慢性病處方箋領藥預約系統」，預約慢箋第二次或第三次領藥日期，即可在預約領藥日當天的開放時間，至自由路大門外警衛室旁的「藥來速慢箋預約領藥窗口」進行讀卡批價作業後，就可直接在同一窗口領藥，節省等候調劑及領藥時間。

王雅玲主任表示，高醫戶外慢箋預約領藥開放時間是週一至週五08：00-17：00(例假日除外)，中午不休息，門診日其他時間請至院內藥局領藥。民眾領藥時請攜帶健保卡及慢性處方箋，不必進入醫院就可領到藥，希望有領慢性處方箋民眾先上網預約。

藥學部副主任呂英豪提醒，現場不提供開車領藥服務，請民眾自行步行前往過卡領藥，現場以事先網路預約者為主，未事先預約者現場則需等候30分鐘。

呂英豪表示，疫情期間，高醫配合中央指揮中心的防疫政策，除加強宣導民眾戴口罩、勤洗手外，也呼籲民眾非必要減少進出醫院，但對於許多慢性病患者來說，「領藥」卻是固定不得不到醫院的原因。

為了減少防疫期間民眾進入醫院次數、降低院內病人流動人數，並且節省民眾停車、步行與等候時間，特地開放戶外預約領藥服務，預約網址：https：／／www.kmuh.org.tw／KMUHInterWeb／InterWeb／Home

或手機APP操作本院【慢性病處方箋領藥預約系統】，請多加利用。

(中時 )