【整點精華】20210126 131罷捷遊行再起! 估破7千人 貪食蛇升級成「龍」

【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

高雄市議員黃捷2月6日的罷免投票在即，總統蔡英文親自下達動員令之後，黨內不少人士都大動作力挺黃捷，也讓這場罷免激化成為藍綠對決。繼23日的遊行後，罷捷團體「鳳山清捷隊」預告31日將再度發起罷捷遊行，罷捷團體還預估，當天會有7千人參與，讓遊行隊伍從貪食蛇升級成貪食龍。

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」25日在臉書上預告，31日將再度發起遊行，並以「131反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」為訴求，並喊出口號「鳳山車隊貪食龍再現」。遊行集合時間為31日下午3點，開始時間為下午4點，集結地點則是在鳳山行政中心前的府前路上。

《中天新聞》報導，活動召集人謝嵃表示，131大鳳山徒步大遊行，會是近期人數最多的一次，預估參加人數會達到7千人，整個隊伍長度大概綿延一公里多。同時，考量到疫情的影響，謝嵃也呼籲大家要戴口罩，做好自我防護，並指出，機車、汽車的情況好一點，因為距離比較長，也是在自己的車上，就沒這個顧慮了。

此外，黃捷今(26)日也在多名綠營民代和里長的陪同下，現身鳳山街頭宣傳反罷免，號召鳳山鄉親2月6日一定要出來投下不同意罷免。黃捷在受訪時表示，有很多其他區域民代夥伴，也都一起站出來團結度過這個難關，她還呼籲大家一起杜報復式罷免。

131反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！ 鳳山車隊貪食龍再現 🚩集結時間:1月31(日)下午3點 🚩出發時間:時間:1月31(日)下午4點 🚩集結地點:鳳山行政中心... 由罷免黃捷-鳳山清捷行動本部發佈於 2021年1月25日 星期一

(中時新聞網)