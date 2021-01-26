國內新冠肺炎疫情加劇，引發各界恐慌，雖然目前各級校園處於寒假階段，高市府教育局為了維護學校師生健康安全，針對校方辦理營隊、補考與重補修及寒假輔導課等活動制定防疫規範，要求各校2月底前，停止辦理跨校、跨縣市與學生相關的集會活動。

高市府教育局表示，依據中央疫情指揮中心防疫規範，建議各校取消或延後非必要、非特定對象及活動形式有密切接觸的活動，並在2月底以前，停止辦理跨校、跨縣市與學生相關的集會活動，且凡戶外500人以上、室內100人以上的活動也停止舉辦，若無法落實各項防疫措施的集會應暫緩辦理，相關防疫措施也將視疫情最新狀況滾動修正。

此外，教育局下令要求各校園加強落實強化通報採檢、加強監測人員健康管理、加強清消環境、確實佩戴口罩、定期召開防疫小組會議等校園防疫措施，盼共同維護師生健康安全。

教育局長謝文斌呼籲，自主健康管理者務必配合衛生單位執行相關防疫措施，共同確保校園安全，另請各校在開學前務必完成各項防疫工作整備，例如定期召開防疫工作小組會議、研擬防疫措施、掌握人員健康情形、勤洗手、量體溫、定期環境清消、不特定對象入校實聯制等，也請家長至校接送前應先洗手與佩戴口罩，共同維護校園健康環境。

(中時 )