49歲陳志朋日前登上大陸男星選秀節目《追光吧！哥哥》，要和陳曉東、明道、胡夏等男星PK才藝、人氣，要爭取組成全新男團的機會，不過陳志朋一開始錄節目就被嫌有肚腩、太胖，讓他下定決心減肥，展現意志力的陳志朋一口氣就豪剷12公斤，陳志鵬更瘦出小V臉，而在他近期曬的照片中，更是瘦到快讓人認不出。

49歲陳志朋是《追光吧！哥哥》最高齡的參賽者，不過他為了比賽，不斷訓練自己的體力和積極瘦身，陳志朋一開始就被主持人金星嫌有肚腩、太胖了，還被警告要減肥、加強體力訓練，陳志朋自知狀態不佳，他也展現意志力狂瘦身，這兩個月就狂剷12公斤，瘦身成績驚人。

如今陳志朋已瘦成帥氣V臉、相當年輕，俊帥模樣讓人不禁想起，陳志朋當年在男團小虎隊被封為「小帥虎」的迷人風采，陳志朋日前也在微博曬《追光吧！哥哥》劇照，他身穿粉紅色西裝，相當凍齡、帥氣，陳志朋也感性寫下：「繼續追光的我狠（很）幸福，累了點、辛苦了點都值得，台前幕後的工作人員才是那道被尊敬的光芒，不為結果只為享受追光的過程，愛你們」。

陳志朋瘦到快認不出。（圖／取材自陳志朋微博）

陳志朋每回曬照總是又瘦了一些，這回陳志朋新照也引發網友熱議：「哥哥真帥」、「哥哥可以把減肥方法發一下嗎」、「瘦這麼多 帥啊」、「這麼瘦了」，不少人都驚呼快認不出「瘦下來變了個人」、「瘦了之後變化好大」、「變了個人啊」。'

(中時新聞網)