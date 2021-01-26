農曆新年即將到來，家家戶戶開始除舊佈新，採買年貨的行程更是不可或缺。Uber 與合作車隊提供全台灣服務地區用戶20趟 NT$20元的乘車優惠，以可靠、優質、安全的乘車體驗讓奔波各處採買年貨途中也能獲得優質的短暫休憩。

Uber指出，於1月25日至2月9日期間的週一至週五，每日10：00am - 16：59pm，輸入優惠序號【趟趟折20】，即可享有 20 趟 NT$20 元的乘車優惠，此優惠不適用於優步小黃與與桃園國際機場接機行程，可與 Uber Pass「雙享方案」疊加使用，享受更加值的服務！

此外，為感謝廣大用戶對 Uber Pass「雙享方案」的熱烈支持，Uber 將延長優惠期間至2021年3月31日止，還沒有訂閱過方案的用戶不要錯過這個機會。

Uber Pass「雙享方案」可提供位於台北、新北、基隆、桃園、新竹、台中、彰化和高雄八大 Uber 服務城市中的民眾訂閱，並且可適用於 Uber Eats 18個服務城市，月付249元即可享每趟合作車隊所提供的行程9折優惠（不適用於優步小黃），以及綠色票卷標誌商家合作夥伴0元外送費（須消費滿199元），兩項優惠該月皆不限使用次數。

迎接牛年的同時，落實防疫一起守護大家的健康也至關重要！Uber 和合作多元化計程車隊，積極配合並落實各項衛生安全措施，包含運用平台科技如「上線前確認清單」確保駕駛戴口罩、使用手部制菌液清潔雙手及消毒車輛等動作，以及「駕駛口罩驗證機制」協助維護職業駕駛及乘客的行程安全，駕駛與乘客都可利用行程評分機制，回報沒有確實戴口罩的行程，與全民共同努力防疫；Uber 與合作車隊也提醒用戶搭車必須配戴口罩，一起安心過好年！

(中時 )