高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，國民黨上周五完成一份民調，發現已決定出面投同意票有3.5萬人，且其中有相當比例者屬「鋼鐵韓粉」，而決定出面投不同意票則有4.4萬人，兩者相差約9千票。知情人士指出，即使同意罷免但不確定是否投票的人數，也少於不同意罷免但不確定是否投票的人數，罷捷成功難度很高，「難怪蔡英文敢下令民進黨全力挺黃捷，要炒熱選情。」

鳳山有近29萬總選舉人口，依選罷法規定，同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，且有效同意票數多於不同意票數，亦即罷免門檻約為同意罷免票須達7萬1958人以上。

國民黨於本月20、21日兩天進行電話民調，之後細部交叉分析，發現受訪民眾中，不僅參與罷免連署的比例相當低，僅約10.4％，同意罷免的比例也僅約23.5％，卻有接近一半的45.4％不同意罷免，另有16 ％不會去投票，5.1％尚未決定。此外，而兩陣營的「鐵票」中，同意罷免且一定投票者約12.1％、3.5萬人，不同意罷免且一定投票者約15％、4.4萬人，雙方差距9千多人。

就黃捷個人形象、問政成果、公開言論及選民服務等方面，民調顯示有45.1％認為黃捷適任高雄市議員，遠高於認為不適任的比例21.8％，其餘33％無回應。

據悉，由於民進黨將「罷捷」宣傳為「罷韓」的報復性罷免，民調也就此現象進行分析，發現同意罷免且一定出門投票者，「鋼鐵韓粉」確佔相當比例，但其投票意向與支撐罷捷案過關，還有非常大的差距。

知情人士說，從參與連署比例僅約10.4％，推估大約2.9萬人，與鳳山清捷隊當初連署書送出2.8萬份相近，顯示民調頗精確，「罷捷難度真的很高」。因為即使要進行催票，但同意罷免卻不確定是否投票的人數，也比不同意罷免但不確定是否投票的人數低了不少，「難怪蔡英文敢下令民進黨全力挺黃捷，要炒熱選情。」

他說，雖然鳳山區選票偏綠，與王浩宇的中壢區藍大於綠不同，但罷捷是公民運動，國民黨無論基於公民意識或支持者心聲，都須提供協助，目前仍由高雄市黨部主導，中央黨部能支援的較有限，若以黃捷在議員選舉拿到1萬8420票，希望投出同意罷免票至少有5萬票、大約 3倍票數，即使未達7萬1958票罷免門檻，也代表罷免的正當性。值得觀察的是，即使黃捷未被罷免，接著黃捷是否會加入民進黨？民進黨在鳳山區的議員席次受到多大影響，都會有所變化。

(中時 )