國內新冠肺炎疫情升溫，高雄市府今（26）日召開因應例行性防疫會議，會中決議停辦或延期大型集會及群聚活動；而各百貨公司、大賣場、集會式室內空間，皆於入口處實施量體溫、手部消毒、戴口罩等管控措施。

農曆年即將到來，各大廟宇參香信眾增多，高雄市長陳其邁今主持「嚴重特殊傳染性肺炎」第57次應變會議時，指示民政局邀集衛生局、各宗教團體代表，針對參拜空間的開放、宗教活動的環境控制及如何落實防疫步驟，聽取各方意見，訂定建議性工作指引，確保各大廟宇皆能確實防疫，保障市民朋友健康，安心過好年。

衛生局指出，因應社區防疫升級，停辦或延期大型集會及群聚活動；各百貨公司、大賣場、集會式室內空間，皆於入口處實施量體溫、手部消毒、戴口罩，加強環境清消。

衛生局提到，有關長照機構限制辦理聚集式團康活動，共餐採分食分裝方式，且陪訪家屬以1人1次1小時為限，設置專區進行訪客訪視；學校停辦室外500人以上、室內100人以上的集會活動及跨校、跨縣市學生相關集會活動；熱門觀光景點將加派人力宣導稽查，落實戴口罩。

另為慰勞過年期間執行防疫相關工作者辛苦，陳其邁請各局處研議發放春節防疫津貼以激勵士氣；並請衛生局依民眾觀看角度拍攝防疫衛教影片，於影音平台、公用頻道露出，再次加強市民防疫警覺性。

此外，流感疫苗1月30日無年齡限制全面開打，陳其邁呼籲，尚未施打的民眾盡速接種，衛生局也將針對人口密集機構集中施打，並結合老人健檢再次提高65歲以上的接種數量，以普及、擴散覆蓋率。

(中時 )