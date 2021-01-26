易綱：陸貨幣政策將繼續支持經濟 不會過早退出 16:592021/01/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行行長易綱在2021年世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上表示，中國的貨幣政策將繼續支持經濟，中國不會過早退出支持政策。 新華財經26日報導，易綱表示，將確保人行採取的政策是具有一致性、穩定性和一貫性的，而不會去過早地放棄此前發布的支持政策。 易綱表示，預估2021年中國的GDP增速將恢復到正常區間內，符合預期。 人行：致力長時間實施正常貨幣政策 白宮：美陸競爭激烈 拜登將以耐心處理雙邊關係 (工商 ) #新華 #易綱 #中國 #貨幣政策 #不會過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸工信部：多地疫情對工業有影響但不會大面積停工停產 17:312021/01/26 財經 飼料原料大漲恐致豬價飆升 綠委籲農委會超前佈署 11:572021/01/26 政治 國際半導體產業公會籲美檢討對陸禁令 白宮發言人曝拜登態度 08:472021/01/26 財經 擁三高優勢 統一大龍印基金聚焦中國、印度股市 18:002021/01/26 財經 拜登對中國要「戰略忍耐」 白宮說法被聯想到當年對北韓… 17:052021/01/26 國際 白宮：拜登有耐性處理中美關係 11:042021/01/26 財經 在地過年 人行啟動靈活調控 04:102021/01/26 全球財經 美國晶片業籲拜登重審出口中國限制 12:342021/01/26 財經 商品期貨趨勢專欄－比特幣回檔 金價走揚 04:102021/01/26 證券．權證 葛來儀：拜登政策穩健 能讓陸忍受美挺台 14:202021/01/26 國際 《國際經濟》聯合國：今年全球經濟溫和復甦4.7％ 發展中國家尤佳 10:512021/01/26 財經 財經熱門新聞 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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