中國人民銀行行長易綱在2021年世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上表示，中國的貨幣政策將繼續支持經濟，中國不會過早退出支持政策。

新華財經26日報導，易綱表示，將確保人行採取的政策是具有一致性、穩定性和一貫性的，而不會去過早地放棄此前發布的支持政策。

易綱表示，預估2021年中國的GDP增速將恢復到正常區間內，符合預期。

(工商 )