國安局祕書室前主任劉家騏等3人，2018年1月因公拜訪三立新聞部並邀約副總監、新聞部經理到公司對面的義式餐廳共進午餐，但因新聞部中午要開會，2人無法參加，劉等人以及司機5人大快朵頤後，以餐敘聯繫情誼為由報公帳，士林地檢署偵結，認劉等3人違反規定核銷經費，涉犯利用職務上機會詐取財物，依貪汙罪提起公訴。

62歲祕書主任劉家騏、49歲公關組副組長黃永定、41歲編審杜秉富以及林姓組員4人，2018年1月25日上午11點，共同拜訪三立新聞部藍姓副總經理、新聞部蔡姓總監，致贈春節禮品，主動邀約2人到公司對面的「古拉爵」義式餐廳共進午餐，但2人均以中午要開會為由拒絕。

劉等人辯稱臨時被「放鳥」，但餐點已經上桌，只好吃報帳。但檢察官調查，劉等人走進餐廳前就已知道三立總監、經理不會出席，還找徐姓公務車司機一起用餐，營造出國安局、媒體6人用餐的假象，支出憑證填寫「經理臨時有會議無法參加」，申報5人餐費，實則全為國安局人員。

檢察官調查，依國安局內部規定若「工作對象」未共同用餐，不得報領餐費，但劉等3人早就知道三立新聞副總、總監無法參加，卻還是在工作報告中填寫過程圓滿順利，經費支用餐費2460元。

起訴書指出，餐費由杜先行墊付，再經黃、劉審核批示通過，國安局主計單位因而發款，但劉等人行徑引發內部人員不滿，檢舉至政風單位，檢察官調查後，以貪汙罪起訴劉、黃、杜等3人，但因情節輕微、犯罪所得5萬元以下主動繳回不法所得，建請法院依法減刑。

(中時 )