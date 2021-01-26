白宮發言人莎琪25日說，美國與中國存在「激烈的競爭，與中國的戰略競爭是21世紀的標誌性特徵。」她還說，拜登政府要以

「戰略耐性」（strategic patience，或譯戰略忍耐）來對待美中關係。莎琪使用「戰略耐性」一詞，隨即被媒體聯想到前歐巴馬政府時期對北韓採取的政策。

莎琪在25日的記者會上稱，美國正處在「與中國的激烈競爭」中，將在與盟國合作、維持一定對華強硬姿態的同時耐心進行應對。日本共同社26日指出，大陸國家主席習近平呼籲拜登政府採取協調姿態，但美方不認可中方的威權主義動向，現階段的態度是對中方保持關注。

共同社說，習近平呼籲拜登政府改變導致美中關係極度惡化的前川普政府的政策，但拜登政府不打算認可中國無視國際規則的行動。不過新政府的安保團隊體制尚未建立，還看不到明確的戰略。

莎琪批評中國的做法對美國勞工及國際機構造成負面影響。她表示「拜登總統將以多邊主義姿態面對中國」，同時「也帶著戰略忍耐來處理（中國問題）」，體現出謹慎姿態。

共同社就此點出，「戰略忍耐」是前美國歐巴馬政府時期對北韓採取的戰略，亦即向北韓施壓的同時等待其發生變化，但結果卻容忍了北韓進一步發展核武。在歐巴馬政府時期，莎琪曾擔任美國國務院發言人。

莎琪指出，中國試圖透過間諜行為等竊取美國的最新科技，稱「必須讓中國承擔責任，確保美國科技不會用於強化中國軍事力量」。

美國國內各黨派中「中國威脅論」高漲，莎琪強調：「將與國會的共和黨和民主黨進一步合作進行應對。」

2009年12月，時任美國國務卿希拉蕊在評價美國北韓問題特使博斯沃思對北韓的訪問時稱，歐巴馬政府對朝政策是「戰略忍耐，同時與『六方會談』中其他相關方保持密切協商」，「戰略忍耐」隨即成為歐巴馬政府對朝政策的代名詞，它主張美國在北韓主動作出讓步之前，拒絕與北韓進行協商、談判，只會把北韓邊緣化。

實際上，此後美國官員在談話中很少提及「戰略忍耐」一詞，而是將美國對朝政策稱作「接觸」與「施壓」並行的雙軌政策。但當年歐巴馬政府的「戰略忍耐」策略，雖然未激化朝鮮半島局勢，也未能阻止北韓進一步研發核武，也未能達到本來目的，因此受到美國右派廣泛批評。

(中時 )