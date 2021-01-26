部立桃園醫院群聚感染，居家隔離5000人，外界憂心部桃的11樓就是護理之家，感染恐進一步擴大，對於護理之家的護理師是否也應一併匡列？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，護理之家屬獨立樓層，主要都是搭乘獨立電梯，且採檢報告都是陰性，因此不會特別匡列護理師。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，位於桃園醫院11樓的護理之家，共49名住民、40名員工已全數採檢完畢，除了一名員工昨天請假，今天緊急補採檢外，其餘檢驗結果都是陰性。

對於外界質疑部桃整棟升級紅區，卻獨漏11樓的護理之家，羅一鈞強調，護理之家是獨立區域，主要都是搭乘獨立電梯，另外有一台電梯雖然可以通往急診室，但也有在管理，一般情況下不會使用。且11樓的護理之家已經過全面採檢都是陰性，先前也有做好感控區隔，因此不會匡列住民或工作人員，但會持續做健康監測。

至於醫護移動是否可能搭乘共用電梯，羅一鈞表示，目前留院病患和醫護都有分艙分流，若有做好感控是可以共用電梯，只要手部衛生做好，就不會透過電梯交互傳染。

目前部立桃園醫院被病毒感染的區域為6、7、9、10、12樓，整棟醫院都升級為紅區，但上下層樓都有確診者的11樓護理之家並不在高風險的紅色警戒範圍內，因此引發外界憂心，恐成為防疫破口。

部立桃園醫院群聚感染風暴 疫情指揮中心記者會最新說明｜2021.1.26

(中時新聞網)