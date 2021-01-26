上周美國的新冠肺炎新確診病例下滑21%，除了新罕布夏州（New Hampshire）以外，其他所有州的新增病例均有所減少，且染疫住院人數也已下降。

截至1月24日的一周內，美國的新增確診數達到120萬例，低於前一周的150萬例。根據路透社分析，這創下了過去一年來最大的百分比跌幅。

新罕布夏是這段期間內，唯一新增確診增加的州。

全美上周染疫死亡病例下滑6.6%，跌至約21,600人，以亞利桑那、阿拉巴馬與新墨西哥州的人均死亡率最高。

目前全美總確診數超過2521萬人，累計超過42萬人染疫死亡。

雖然疫情開始降溫，但美國仍如火如荼加速新冠肺炎疫苖的施打，總統拜登周一表示，其上任百日完成1億劑疫苗接種的目標，或許能提高至1.5億劑。此外，拜登仍呼籲美國民眾佩戴口罩防疫，他表示：「專家告訴我們，如果從現在到4月底戴上口罩，我們就能挽救5萬人的生命。」

(時報資訊)