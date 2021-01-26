結束周一跌落兩周低點，歐股周二早盤上揚；瑞士財富管理公司瑞銀集團(UBS)報出優於預期的季度淨利，推進歐股；然歐洲延長的封鎖，以及美國拜登總統刺激計畫的擔憂，抑制了歐股漲勢。

周二泛歐Stoxx 600指數漲1.76點或+0.43%，為406.83點。金融服務股上漲1%。

瑞銀漲3.3%。客戶的高水平活動協助該全球最大財富管理集團淨利大增137%。

瑞典收購公司殷拓集團(EQT)大漲9.7%。殷拓以18.7億美元簽下收購全球房地產投資管理公司Exeter Property集團。

義大利富時MIB指數開低走高。義國總統Mattarella希望在議會有廣泛支持下能籌組新內閣，總理孔蒂(Conte)預計周二稍晚提出辭職，無法籌組相對多數內閣。

瑞士藥廠Novartis跌3.2%。其第四季銷售和獲利上升幅度劣於市場預期。

(時報資訊)