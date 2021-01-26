台南市政府在提報中央的國土計畫上，將佳里區約1200公頃土地，納入新訂擴大都市發展腹地，今年4月將公告，希望未來能帶動區域發展，其中有不少區塊是農業區。（莊曜聰攝）

台南縣市合併迄今已經有10年時間，合併後溪北人口減少、發展遲滯一直是討論的話題，近年來因為南科蓬勃發展，周邊土地、房價都跟著上揚，人口變動相對穩定，地方熱絡，南市府都發局在佳里區也推動都市縫合策略，透過擴大都市發展腹地，納入約1200公頃土地，並串聯麻豆、佳里、七股等地工業區，未來希望能夠帶動發展。

全台直轄市、縣（市）國土計畫將在今年4月30日前公告實施，據了解，南市在新訂擴大都市發展腹地部分，大部分都在溪南地區，範圍包括新市、永康、歸仁、仁德等地，溪北地區則集中在佳里、七股一帶，以市道176線周邊為主。

畫入的土地面積約1200公頃，區塊完整，且連結麻豆、佳里、七股3個行政區，是所謂的都市縫合策略，藉由鄰近行政區的結合，可透過交通、都市計畫、奢區及產業發展等，做通盤性開發，帶動地方整體發展。

從之前的陸美貿易戰到新近的新冠疫情影響，包括台商回流或加碼投資者，使得工業區土地需求增加，這次國土計畫範圍中，就涵蓋了原有的佳里萊芊寮工業區、正在施工的麻豆工業區重劃工程，以及招商中的七股工業區，成為一完整區塊。

而麻豆、佳里2行政區目前約有10萬人口，再加上鄰近區域，有發展為小都會區的潛力，這次規畫1200土地作為都市計畫區用地，都計土地透過市地重劃、區段徵收等，可望創造市府、地主及開發業者3贏局面。

(中時 )