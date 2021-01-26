逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，台積電（2330）股價拉回，也使得聯發科（2454)、聯電（2303）的信心動搖，大型權值類股下跌，連帶加權指數亦重挫近三百點。再過八個交易日就是台股封關日，外資連續賣超，屬於一種避險性操作，還不至於完全看空台股表現，惟台股連續兩日跌破低點，整體多方趨勢已改變，修正時間將會拉長，操作上務必考量風險、避免追價。

台積電受英特爾（Intel）新執行長宣布晶片自製利空影響，股價本周回檔近5％，然而，還不至於使台股走空，回檔時建議投資人仍須站在買方，布局成長型產業。其中，蘋果與Google均開始布局電動車市場，車用電子市場將是未來科技重要趨勢。

不過，電動車還須加入自駕車技術，特斯拉是目前自駕車技術先驅，其中最重要的晶片就是由台積電代工，而電池的重要連接器與線材，也大多由台灣廠商供應。包括凡甲、貿聯-KY、同致均為特斯拉供應鏈，股價26日表現皆強於大盤。

個股方面，本周納入投資組合的車王電，電動巴士陸續交車，開拓其三電系統外銷，成長動能強，股價經量縮整理後，籌碼相對穩定。

選股方面，台灣電動巴士製造商車王電股價26日逆勢上漲1.63％；反觀半導體相關個股，則呈現漲多拉回，惟這只是短線的回檔，美國總統拜登上任後，並未放鬆對大陸科技業的限制，晶圓廠產能吃緊，車用晶片缺貨狀況短期內不會改變。而下游封測需求亦將持續成長，因此，當市場產生恐慌賣壓時，反而是切入的良機。

(工商 )