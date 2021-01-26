逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開平震盪拉回，終場下跌287.69點，跌幅1.8％，收在15,658.85點；櫃買指數亦同步下殺2.66點，跌幅1.41％，收在185.37點；三大法人進出方面，外資續賣288.73億元，投信續買5.01億元，自營商轉賣67.54億元，惟外資法人於台指期買超3,721口多單，累計淨空單部位為27,504口，心態呈現謹慎保守。

在外資法人反手調節權王台積電下，盤中加權指數一度大跌357點，摜破10日線位置區。不過，近日大盤的拉回整理，主要是受到消息面利空衝擊所致，除疫情干擾外，更有英特爾（intel）委外代工預期落空，加上年關將近，對於市場買氣均造成干擾。

不過，這些外部利空衝擊，並不會對於整體經濟、產業及資金面帶來毀滅性影響。尤其在多方控盤格局下，市場最擔憂的就是出現「多殺多」、「人氣潰散」現象，觀察盤面，即使部分漲多個股26日紛紛下殺，惟仍有眾多個股接棒表態，如同致、松翰、貿聯-KY、大銀微系統、全球傳動、直得、佑華、九齊、南電、璟德、光寶科、安普新等，顯見市場人氣尚在，投資人可維持「低接不追高」策略不變。

個股方面，本周納入投資組合的超豐，封測、材料業者積極擴產搶市，帶動QFN封裝需求爆增，配合趨勢走多、法人大戶偏多心態不變，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，在台積電法說會報喜下，加上遠距商機崛起，PC、NB及雲端相關需求持續增溫。5G手機換機潮來臨、電動車與車用電子拉貨啟動、藍色浪潮推動的綠能產業，均是未來產業趨勢主流。

(工商 )