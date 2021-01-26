有多久沒找伴侶開機了呢？如果超過一個月以上，可能已經陷入無性婚姻的瓶頸。相性幸福健康管理中心的「性福導師」朱瓊茹說，在她曾經接觸的上千個案中，有2成是受困於「無性婚姻」而來求助，更有7成個案因為性生活不協調導致婚姻觸礁。性趣缺缺就無法再重燃慾火嗎？朱瓊茹提出「重燃慾火5大招」，值得一試。

《健康療天室》美女主持人Ruby老師舉例，她自己就有位閨密，身材極度火辣，但是才剛新婚就鬧離婚，原因是老公完全不碰老婆。對此，朱瓊茹老師指出，面對性趣缺缺，首先會先確定身體機能，如果健康狀態正常，就會進一步探討伴侶間的關係等心理層面。

朱瓊茹強調，性事是一種互動，只有單方面「律動」，往往是性生活失調的主因之一。她也舉出一些床第間讓人完全慾火殆盡的NG狀態，讓主持人Ruby聽了也覺得太誇張。

如果還沒進入無性婚姻的行列，但是卻覺得千篇一律好無聊，朱瓊茹老師提出5個重燃慾火的妙招，據說催情效果十足。完整內容都在《健康療天室》第7集：沒有愛愛的婚姻還是婚姻嗎？ 重燃慾火五大招，專家來教你！

《健康療天室》第7集 沒有愛愛的婚姻還是婚姻嗎？ 重燃慾火五大招專家來教你！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

(中時新聞網)