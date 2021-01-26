錢男兒子24日在臉書登山社團發文，請山友協尋父親。（羅亦晽翻攝臉書社團「登山借問站」）

一名53歲瘖啞人士錢男喜愛登山，上月從台東池上入山，預計進行為期一個月的縱走行程，並會定時透過衛星手機傳遞所在位置，避免家人擔心，沒想到23日錢男家人接獲錢男在花蓮萬榮鄉摩即山受傷消息後失去聯繫；警消23日獲報後立即入山搜尋，歷經3天後終於在今天下午憑著哨音發現錢男，所幸意識清楚，預計明天吊掛下山送醫治療。

錢男兒子24日在臉書社團「登山借問站」發文，詳述錢男上月18日從台東池上入山後至本月23日的行程，因23日上午7點多接獲錢男表示自己「在摩即山鞍部後切上稜線時，左腳扭傷、膝蓋受傷，無法移動」的訊息後即失去聯繫，立即分享其身高、著用裝備等資訊，請山友協尋。許多熱心山友看到後，紛紛留言，指出這段期間曾於何處與錢男相遇，供錢男兒子將訊息傳遞警消人員參考，以減少救援時間。

花蓮縣消防局第二大隊指出，錢男喜愛爬山，疑似23日在摩即山不慎跌倒受傷，無法自行下山，用衛星電話發簡訊向家屬求援，家屬幫忙報案，因錢男是聽障人士，也不會說話，只能吹哨子，救難人員也藉由哨音分辨錢男位置，歷經3天，終於在今天下午才找到錢男。

第二大隊接觸到錢男後，發現他左腳踝腫脹，無法行走，意識清楚，需請直升機載下山就醫，但當時已是下午，天色漸暗不利救援，決定明天再由直升機吊掛下山。

(中時 )