《角頭－浪流連》劇組今齊聚出席特映會。（盧禕祺攝）

《角頭－浪流連》26日搶先舉辦媒體特映會，鄭人碩、謝欣穎、高捷、柯叔元、曾莞婷、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、張再興與導演姜瑞智、監製張威縯出席。片中聚焦在鄭人碩與謝欣穎之間的苦戀，自然互動頗受肯定，談的戀愛有別於謝欣穎在《怪胎》中與林柏宏扮演的強迫症戀人，讓鄭人碩開玩笑表示：「那只好跟林柏宏抱歉了，再也不是『怪胎』了！」

鄭人碩、謝欣穎在電影中有段情不自禁的激吻，謝欣穎羞著透露：「其實劇本沒有吻戲那幕，是我們在現場即興討論出來！」鄭人碩在電影中霸氣外露，讓謝欣穎承認的確「有撩到」，在片中還強勢背著發燒的謝欣穎去看病，他回憶笑道：「她雖然看起來很瘦小，但其實她很扎實，是健康的意思！」被眾人虧說「很不會聊天」。

《角頭－浪流連》設定於《角頭2：王者再起》6年前的時空背景，除了各派角頭之間的明爭暗鬥外，這次更放大了「做兄弟的悲歌」。提及原來在《角頭2》由王識賢演出的北館老大「仁哥」換角，柯叔元笑稱：「在接下『仁哥』角色當然有壓力，畢竟從小看識賢哥的戲長大、聽他的歌長大，壓力自然很大，但導演給我很大空間，我把仁哥的義氣建立起來就成功了。」

而《角頭》系列前2集的電影分級為限制級，這次外傳則是輔15級，讓更多觀眾有機會一睹風采，對此柯叔元也興奮說：「我演戲那麼久，第一次我女兒說要看我演出，她現在國三，已經說好要跟同學去看電影了！」監製張威縯開心表示：「我認定這是文化部給我的輔導金，對我們來說信心大增，更多人可以走進電影院。」《角頭－浪流連》搶攻賀歲檔，下月5日全台上映。

(中時 )