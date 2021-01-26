後疫情時代，國內主要衛廚浴設備廠為增加銷售動能，紛推出與防疫、醫療結合產品，爭取市場關注；和成(1810)推出無毒抗菌、及不需碰觸即可控制出水溫度的龍頭等產品。凱撒衛(1817)則與生醫科技攜手合作，開發一系列抗疫新產品。

和成、凱撒衛指出，防疫、醫療等類似產品，在衛廚浴市場所占比例雖很小，但，預期對整體產品的銷售是有幫助的。 和成已研發出、也在銷售中，藉由AI鏡頭辨識手勢及人像，不需碰觸龍頭即可控制出水溫度；以及陶瓷龍頭表面使用奈米抗菌釉藥，無毒抗菌又易清潔。

另外，長效型電化學除氯健康龍頭；可自動掀蓋分辨男女生、自動沖水分辨大小號的智能超級馬桶，也是和成近幾年研發成功，正在市場銷售的衛浴設備。

至於近年來和成逐年增加生產、可供作為人工牙齒的「氧化鋯瓷塊」，則是對營收貢獻度最大的新產品；「氧化鋯瓷塊」屬衛福部規定第二等級醫療產品，各國瓷塊進入台灣市場，競爭激烈，和成在2015年開發，2017年取得衛福部認證。並已獲泰國輸入許可，可拓展東南亞市場、已獲美國FDA 510(k) Premarket、Notification、中國測試認證也即將通過。

和成指出，此產品市場規模台灣每年需求量約10000片，其中，和成的市占率已達20-25%。瓷塊需求預估每年成長5-10%。

因應後疫情時代，主要市場在台灣、越男異凱撒衛，日前已與拜普生醫科技攜手合作，將創新技術活用於生活領域，開發一系列抗疫新產品。

而此次疫情，激勵電商網路銷售市場大幅成整，凱撒衛為凸顯產品差異化價值，整合線上線下通路，已在2020年8月已成立「凱撒廚衛生活館」，搶攻網購衛浴市場商機。

(工商 )