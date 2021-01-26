雖然距離農曆過年連假只剩半個月，但因高爾夫球桿頭新品訂單和追單的產線需求，高爾夫球廠春節連假將大縮水，大田（8924）江西廠第一線人員只休三天，就得上崗，加班趕貨，滿足下游客戶3月的出貨需求，而龍頭大廠復盛（6670）原則上正常休假，但因疫情留在廠區的人力，則計畫運用這批人加班出貨。

復盛發言人許廷儀26日表示，復盛大陸廠員工，農曆春假連續假期，原則上還是正常放假，不過，因應大陸各省間防疫問題，春節假期可能會有一大部分外省份的人，會留在廠區，復盛正計畫酌量運用這批人加班出貨。

主力生產線在大陸的大田江西廠，則已確定第一線人員只休三天，就得上崗，加班趕貨，滿足下游客戶3月的出貨需求。

大田發言人鍾政義指出，大田的高爾夫球桿頭生產重鎮，目前以大陸江西廠為主力，目前高爾夫部分產能在高球桿頭方面，滿載最大產能每月60萬支，目前大部分只有白天班加上加班，滿產能大約每月35萬到40萬支，碳纖維球桿的月產能20萬支、球具組裝月產能也有20萬支。

他說，由於客戶今年度產品的訂單，加上既有品項的追單，為了順利滿足客戶3月的出貨要求，大田江西廠在今年農曆春節的七天連續假期，生產線人員只能休假三天，從除夕到年初二，年初三就得陸續回到工作崗位加班。

(工商 )