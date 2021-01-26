南開春季畢業生國際送舊晚宴，整場晚會歡樂氣氛，除讓所有外籍同學一解鄉愁，也讓即將畢業的國際生有一個難忘的回憶。（南開科大提供／黃立杰南投傳真）

南開科大國際交流暨兩岸事務中心為讓遠離家鄉負笈來台就讀該校的70多名外籍學生，感受家的溫馨，同時促進國際學生多元文化交流，26日特地舉辦「春季畢業生國際送舊晚宴」，整場晚會洋溢歡樂氣氛，除讓所有外籍同學一解鄉愁，也讓即將畢業的春季班國際生有一個臨別難忘的回憶。

主持這場溫馨國際晚宴的南開科技大學副校長林炎成表示，南開科大目前有來自越南、印尼、馬來西亞、緬甸、汶萊等國的外籍生，分別就讀新南向專班機械等系，這些外籍學生在校園中努力不懈，認真學習提升自己的能力，相信將來不論選擇繼續留下進修或者回到自己的家鄉，一定能擁有出色的成就。

南開國際交流暨兩岸事務中心主任文淑盈強調說，學校的師長及同仁秉持提供每一位國際學生最完善照顧的心意，這次活動在國際學生聯誼會幹部精心策畫舉行，就是希望能讓外籍同學們感受到學校的溫暖。

晚宴在商學館交誼廳舉辦，師生群中，一位臉上始終流露燦爛笑容中年婦女最是醒目，她是新南向專班機械系越南同學胡光輝的母親。胡媽媽說，因為自己在台工作的關係，時常與學校的輔導人員保持聯絡，可以掌握清楚小孩的學習及生活狀況，讓她很放心，受到學校的邀請來參加兒子學校的國際晚宴，既感自豪又開心。

晚宴準備了許多異國美食讓參與的師生享用，國際學生聯誼會還設計了“你是WORD演”、“大風吹”、“踩汽球”等遊戲，帶動全場歡樂氣氛，最後交換禮物讓活動HIGH到最高點，許多外籍學生都說，歡樂的晚宴氣氛帶給他們離鄉背景的出國求學生涯最難忘的記憶。

(中時 )