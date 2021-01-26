不只搶春節商機，情人節也不放過，台北福華館內餐廳推出專屬餐飲搶攻情人節商機，2月起「麗香苑」推出一起久久雙人餐，主廚精選普羅旺斯鱸魚佐奶油松露醬、香草肋眼牛排佐紅酒醬浪漫價1,799元，另外「彩虹座」中西日式自助餐情人節當天只要拍照打卡Tag即享雙人用餐2,140元，讓小倆口留下浪漫時刻共享情人甜蜜時光。

此外，即日起至3／31，於台北福華大飯店官網預訂「2021妳是唯一」一泊二食住房專案，提供彩虹座自助式早餐及享用麗香苑雙人英式下午茶與精選杜隆酒莊洛馬赫紅酒，晚上再去台北101景觀台浪漫一下，隔天睡到下午自然醒，平日甜蜜價只要3,999元起，絕對吃飽睡好超享受。

麗香苑由主廚精心料理普羅旺斯鱸魚佐奶油松露醬和香草肋眼牛排佐紅酒醬，以各國風尚料理廣受歡迎的麗香苑，整個2月都為您獻上普羅旺斯鱸魚佐奶油松露醬和香草肋眼牛排佐紅酒醬並搭配燻鮭魚捲及經典凱薩沙拉，最後來一份鮮果舒芙蕾表愛意，雙人浪漫價1,799元，希望讓情人濃情蜜意之餘，又能精打細算省荷包。

深受許多消費者喜愛的「彩虹座中西日自助餐」讓您體驗東南亞菜色，盡享異國風味料理，包括現切的美國肋眼牛排、香蘭葉豬肋排、維吉尼亞蜜汁烤火腿、港式叉燒和烤鴨，絕對是肉食主義者的最愛，熱門料理有炭烤紐奧良鮭魚、新加坡辣椒蟹，杏菇花雕雞、馬來西亞辣海鮮等多種熱菜，還有現切生魚片台、現煮擔仔麵以及手工美式甜點櫃，絕對滿足每一張挑剔的嘴，2／14情人節當天只要兩人同行，拍照打卡即享雙人甜蜜價2,140元，現切牛排及現流海鮮、日式炸物、粵料港點等70多道亞洲美饌輪番上陣一次網羅，絕對適合精打細算的肉肉控，共度專屬兩人甜蜜時刻。

除了吃大餐，也可試試創意情人節調酒，七賢吧推出一款兩人共享Double份量的甜蜜蜜限定調酒「粉紅擁抱」售價520元。以純勁口感的Malibu Rum和Captain Morgan Rum為底，調入新鮮西柚汁、蔓越莓汁增添甜蜜尾韻富香氣，除了品嚐得到兩種不同層次的Rum調和酒香，還帶有清爽的水果風味，再加入新鮮蔓越莓、薄荷葉、迷迭香增添香氣，略帶香甜口感清爽，很適合與情人共享。

甜點主廚別出心裁推出「聖瓦倫之心」選用新鮮檸檬皮與日本杏仁粉結合製成，將新鮮草莓羅勒泡製於草莓泥做為慕斯，中間加入以紅石榴及杏桃丁特製的果凍並增添其中自然酸度，再將法芙娜焦糖巧克力結合人頭馬VSOP，蛋糕外層淋上巧克力，共同譜出戀人特有的甜蜜愛戀！酸甜滋味幸福感瞬間爆開，細品中更能嚐出不同質地的巧克力所帶出滑順香甜口感。

(中時 )