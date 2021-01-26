27歲日本女星谷亞沙子（谷あさこ）曾在「ASIA PROMOTION」擔任新聞播音員，轉職為YouTuber後，以大食量的特色爆紅，她曾透露自己一個月必須要吃掉30萬日幣（約合新台幣8.1萬）的伙食費，儘管如此，她的身材仍舊苗條，最近還推出個人寫真集《Chérie》，讓粉絲陷入瘋狂。

谷亞沙子的食量驚人，曾經一餐吃掉98盤壽司、16碗烏龍麵，然而身高155公分的她，體重卻只有41公斤，因為吃不胖，拍攝寫真集之前她為了讓自己上鏡一點，表現出凹凸有致的好身材，反而大吃特吃日式豬排、炸雞等高脂肪食物，就是希望可以增肥。

谷亞沙子最近還獲得「最佳身體日本錦標賽」模特兒類別第3名，這期間為了保持身材最佳狀態，她做足了準備，調整站姿改掉O型腿，甚至還做手術消除身上的橘皮組織，總算塑造出完美身材，也因替週刊Playboy (週刊プレイボーイ)拍攝，展現出姣好身材。

當時谷亞沙子穿著一件袖口挖洞灰色毛衣，露出渾圓的半球線條，搭配清純甜美的笑容，讓不少網友都瞬間陷入戀愛，如今首度推出個人寫真集《Chérie》，釋出多張性感照，只見她穿上性感內衣展現她的零贅肉身材曲線，讓粉絲都迫不及待敲碗。

(中時新聞網)