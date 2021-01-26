吃香蕉後絕對不可以喝水，否則會拉肚子？網路傳言甚囂塵上，甚至還有更嚴重的後果，會因此全身脫水，休克暈厥。對此，食藥署澄清，香蕉的膳食纖量及果糖含量，與一般水果無異，所以沒有這樣的問題。不過，若真有腹瀉狀況，建議吃偏綠香蕉，反可一定程度緩解。

食藥薯今（26）日在「食藥闢謠專區」指出，網路傳言吃香蕉後不可以喝水，會導致腹瀉，嚴重者甚至會全身脫水、休克暈厥，經查食品成分資料庫，香蕉的膳食纖維及果糖含量與其他常見水果（闢如蘋果）幾無差異，更不會因為食用香蕉後喝水導致腹瀉、脫水。

其實市售香蕉有偏黃或較青綠兩款，其營養成份也各有差異。香蕉富含鉀離子、水分少、熱量密度相對高，香蕉富含的水溶性纖維能促進水分吸收使糞便成型。其中較黃皮、帶有黑點的香蕉，因熟成因素其中的果膠已經較容易吸收消化，水溶性膳食纖維含量也較高，較適合有便秘症狀或排便不順的人。

若有拉肚子狀況，食藥署建議最好選擇較偏綠的，因為偏綠香蕉含有鞣質，具有收斂性，且尚未完全成熟的香蕉富含抗性澱粉，難以被腸道消化，有助改善拉肚子。

食藥署提醒，民眾應該保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。

(中時新聞網)