◎國務機要費案更二審 陳致中夫婦否認洗錢

國務機要費纏訟13年，其中前總統陳水扁部分已裁定停審，台灣高等法院更二審因法官調動，由新接任承審的李世華法官召開準備庭；陳致中與黃睿靚手牽手到庭應訊，他們否認涉及洗錢，強調只是聽從吳淑珍指示到銀行開戶。庭末法官諭知候辦。

◎新冠疫情內外夾攻 鎖國政策再延長

為防堵英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心去年12月底宣布，1月1日起禁止非本國籍旅客入境或來台轉機，「鎖國」一個月，之後會每個月滾動式檢討，由於一個月期限將屆，對於是否繼續禁止外籍人士來台，指揮中心發言人莊人祥今表示，將實施到2月底再評估。

◎德誼搶攻新春商機 限量福箱送驚喜

遠傳旗下德誼數位 Data Express開春祭出優惠，活動一波又一波；在這除舊佈新、年終加補荷包之際，也是添購3C產品的最佳時機，歡慶ＡirPods Max開賣，最懂果粉需求的德誼數位特別量身打造專屬活動，即日起到2月28日前購買AirPods Max 加1元，即贈送AppleCare＋ 服務專案（市價1,700元）延長保固兩年，限時限量售完為止。

◎加陌生人臉書 遭騙3千多萬

刑事局中部打擊犯罪中心26日宣布破獲以吳姓為首等27人詐欺集團，該集團手法使用臉書、微信等通訊軟體，以假交友對被害人早晚問安，噓寒問暖降低戒心，再匡稱投資期貨、博弈，取信匯款至指定帳戶，半年來計有73人受騙，不法所得達3417萬元，其中一名被害人被騙1000多萬元，全案偵訊後將吳姓主嫌等27人依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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(中時新聞網)