即將邁入農曆金牛年，如何將穩健踏實的金牛特質發揮得淋漓盡致，不妨考慮從早已入袋或即將入袋的年終獎金著手規劃。國泰金(2882)旗下國泰證券表示，透過長時間「定期定額買台股」與「定期定股布局美股」，將資產做更加多元的配置，由於標的皆由券商研究團隊精心嚴選，多已納入流動性等風險考量，因此，投資人只需要在相關範圍裡挑選出符合自己投資屬性的標的，進行長時間紀律投資。

國泰證券表示，打造投資自己的基金其實並不困難，透過「碎片化」的設計，讓小額投資人也能輕鬆地參與台股與國際市場，其中，台股定期定額業務就是不錯方式。根據證交所統計的數據顯示，2020年全市場台股定期定額扣款金額達171億元，年增率達1.8倍，國泰證券2020年台股定期定額市占率不僅逾3成，全年扣款金額年增率更達4倍以上，遠高於市場成長。而根據國泰證券台股定期定額客戶扣款的前三名標的分別是元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)及台積電(2330)，從目前指數及股價頻創高之際，顯見有部分定期定額的客戶已在實現財富自由的道路上。

國泰證券台股定期定額服務目前提供多達78檔股票與68檔ETF，個股主要涵蓋台股前50大市值的大型藍籌股以及MSCI成份股，ETF的投資範疇更廣，舉凡跟蹤指數的指數型ETF、債券型、海外特別股、特定產業ETF，以及目前時下最流行的企業永續概念的ETF等。另外，國泰證券目前提供一共達80檔美股標的，分別是40檔美股、30檔美國ETF及10檔美國特別股，舉凡蘋果、亞馬遜、波克夏、臉書及特斯拉等，都是投資人相當熟悉的指標企業，投資人可於每月約定的3個日期5、15、25日進行約定扣款。

(時報資訊)