台北天成文旅-華山町外觀。（天成提供）

國旅熱潮持續延燒，天成飯店集團雙「館」齊下，即日起至2021年6月30日推出「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」，雙人入住一泊二食平日11,200元起＋10％，邀您至花東縱谷呼吸純淨空氣、沉浸溫泉洗禮；更加碼贈送位於台北華山1914旁的「天成文旅-華山町」雙人住宿券一張，體驗由銀行金庫搖身一變的文創飯店，在充滿歷史印記的建築物中細細品味老屋新生的魅力。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「2021年國人旅遊型態預期仍以國內旅行為主，也是體驗台灣優質飯店的好時機。天成飯店集團採多品牌策略發展，自2016年起開展的文創設計品牌『天成文旅』系列飯店，每間都融合在地文化特色，呈現質感創意魅力；2019年在花蓮創立品牌旗艦『瑞穗天合國際觀光酒店』，以『享溫泉遊莊園』為主軸，帶給入住賓客奢華度假享受。多元品牌策略也呼應集團精神『越在地，越國際』，致力將不同風格的台灣之美呈現在消費者眼前。這次推出的『遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案』，也將兩種不同品牌介紹給國內旅客，讓人放慢腳步、細細品嘗生活處處皆風景。預估此波住房專案能讓住房率提升1-2成。」

瑞穗天合國際觀光酒店是天成飯店集團旗下旗艦品牌，結合瑞穗在地黃金湯，在台灣後山花東縱谷區打造出占地2萬坪的南歐城堡溫泉度假村，不僅有2,300坪的「金色水樂園」可一次滿足泡湯、戲水的願望，更有豐富多元設施包括：跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部、小旅人樂園，以及無限樂園旋轉木馬、小火車、充氣城堡……等等，被稱為是「全台最好玩度假村」。

趙芝綺表示，即日起至2021年6月30日推出「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」，雙人入住平日11,200元起＋10％，多元房型從2人房至8人房一應俱全，能夠符合各種旅行需求；價格包含早餐、晚餐一泊二食，館內多樣設施免費玩到飽，讓大人小孩一入住就玩到不想離開。

預訂此專案將於退房時贈送一張台北「天成文旅-華山町」平假日雙人住宿券，邀您來到台北華山1914文創園區旁，體驗「金庫飯店」的文藝氣息。「天成文旅」是天成飯店集團以注重在地文化特色、客製化打造為核心所開展的飯店品牌，「天成文旅」系列飯店皆呈現出各具魅力的文化創意。「天成文旅-華山町」建築本身原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為飯店的過程中透過歷史與文化的考究，保留當時歷史的印記，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，並榮獲2019年台北老屋新生大獎「網路人氣獎」票選第一名。

「遊瑞穗玩華山花蓮台北雙城遊住房專案」贈送的天成文旅-華山町平假日雙人住宿券，可於2021年12月30日前入住「華山雙人房」一晚，附贈兩客早餐。飯店鄰近台北捷運忠孝新生站和華山1914文創園區，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，也是旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇，在城市中享受「Staycation宅度假」的慢活美好。

(中時 )