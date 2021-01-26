2019年新竹一名胡姓男子，持刀瘋狂砍殺父親20多刀，造成對方頸椎斷裂死亡，胡男疑似因為濫用藥物、酒精，被逮捕時表示，父親被鬼附身，臉上還有「殭屍臉」，所以持刀殺害父親，26日高院再度判處無期徒刑，胡男還押時還高喊「我有跟我爸爸道歉，我爸爸也有來」！

根據判決書，胡男前科累累，包括家暴、毒品等罪，2016年曾被強制送到精神科治療，2019出獄後與父親住一起，5月31日當天，胡男喝醉、加上濫用藥物，疑似出現幻覺，「看見」父親被鬼附身還吃人，因此持刀瘋狂砍殺，父親頸椎斷裂當場身亡。

殘忍殺害父親後，胡男先擦去屍體血跡，未料過幾天就飄出味道，因此胡男將屍體載到舊社橋灌溉水渠丟棄，過程被鄰居發現，胡男最終被警方逮捕。被逮後胡男否認犯行，先是嗆聲「有拍到是我嗎」，後來又說「父親不是真的父親」，當自己拿刀逼問時，父親還出現殭屍臉，所以殺害對方。

一審時，新竹地院審酌，胡男犯罪手段極為兇殘，考量因精神疾患出現幻覺、妄想之症狀，進而犯下弒親重罪，依《身心障礙者權利公約》第15條之規定，無法判處被告死刑，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

二審期間，胡男態度囂張，多次對檢方、法官咆哮，甚至嗆聲「殺爸爸剛好而已」。不過，高院審理後仍維持一審判決，26日駁回檢方上訴，維持無期徒刑判決。

(中時新聞網)