廣德海鮮桃園大興店因有確診者光顧生意大受影響，老闆日前在臉書宣布，他將做出一個艱難決定，就是1/25至2/9日僅提供外帶服務，為的就是配合政府的防疫機制，減少群聚、社交活動，老闆霸氣表示，雖然有人會認為這麼做是把生意往外推，但錢再賺就有，現在該支持的是那些辛苦的防疫人員。

廣德海鮮餐廳桃園大興店24日在臉書發文，表示政府努力宣導防疫優先，減少社交活動，許多商家生意直直落，辛苦的不是只有他們，「現在該是團結的時候」，所以老闆決定在1/25至2/9日照常營業，不過只有提供外帶，此外，過年期間不再接受新的內用訂席，為的就是努力防疫，一同對抗病毒。

廣德海鮮大興店表示，病毒讓人感到可怕的是，根本不知道自己是否健康，卻會在無意間造成病毒的擴散，且在吃飯聚餐時不會戴著口罩，不過工作人員口罩肯定戴得緊緊，危險的不是員工，而是來用餐的客人，「或許，現在說的話是把生意往外推了，但就像老老闆說的，錢可以之後再賺」。現在該支持的，是站在第一線辛苦付出的醫護人員。

其實，先前就有暖心的桃園人用行動力挺店家，在大多客戶打電話取消訂位時，來了一通訂位電話，並強調，「桃園人要挺桃園人，我們是要來用餐的」，讓老闆娘內心相當激動，事後更強調會繼續努力。

貼文發出後令大批網友感動，還有不少桃園人表示力挺，「感謝老闆的用心，如此體恤醫護人員的辛勞，在做這個決定之前肯定身受煎熬，你們超棒的！相信未來肯定會雨過天晴」、「店家真的太佛心」、「等著被吃爆吧」、「我們是常客，桃園人挺桃園廣德」、「桃園人挺桃園人，我願意去外帶」。

今天~您看新聞了嗎？ 重複思考者 ...... 所謂防疫的破口是什麼... 政府努力宣導者 ... 由廣德海鮮餐廳-桃園大興店發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)