學生最期待的寒假來臨，但長假後難收心，是學生中輟的高峰期，高市府教育局為了防止中輟生不段增加，針對中輟生復學下了不少苦功，上個學年全高雄國中共有269位中輟生，教育局與校方介入輔導後，有243人成功復學，復學比率達9成以上，是六都之首。

學生在國中階段中輟比例較高，高市府教育局為了預防學生就學期間發生中輟行為，會針對有中輟之虞或長期缺曠課的學生開辦技藝教育課程及專班，協助中輟學生習得一技之長，或設立資源式中途班，設計彈性多元活潑課程，增進中輟復學生學習成就，提高他們的學習興趣。

此外，教育局也與相關局處合作，建立尋回輔導機制，除了每個月定期召開中輟專案檢討會議，由重點學校逐一報告中輟個案情況，再由學諮中心督導、少年警察隊及社會局等相關局處跨單位提供建議與協助，讓中輟的學生願意回到校園繼續完成學業。

高市府教育局近年來針對中輟生輔導復學成效顯著，根據統計顯示，108學年度全市國中生共有269位中輟生，在教育局配合各局處輔導後，共有243人成功復學，比例達9成以上，是六都中成功讓學生復學比例最高的城市。

儘管如此，高市府教育局對於防止學生中輟並沒有鬆懈，並且已經擬定相關策略，不只要維持中輟生的高復學率，更希望降低中輟生復學後的再輟率，同時要求各級學校單位確實掌握當日未到校人數，避免學生首次中輟，才能實際降低中輟率。

(中時 )