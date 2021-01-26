受到國內新冠肺炎疫情控制得宜、台商返鄉政策等原因，導致我國營建案量開案量大增，據勞動部「移工管理及運用調查」指出，去年的調查中有16.4％已聘僱用移工的營造業僱主喊缺工，但今年卻增加至20.4％。

據勞動部統計，截至去年年底為止，整體移工人數達70萬9123人，受到疫情影響、整體人數略為下滑，但「政府重大公共工程」則受惠於勞動部放聘用標準，

據該調查指出，去年營建工程業的移工經常性薪資達2萬3848元、但加班費達5581元，總體薪資達2萬9725元、直逼3萬元，相較製造業移工的2萬8571元來的高，與此同時，營造業移工加班時數也達39.7小時，相較製造業移工的26.7小時明顯高出不少。

但據調查發現，雖然營造業移工總薪資較高，但扣除吃住費用金額達2515元，相對製造業的2196元較高；但營造業移工住宿地點還有25.4％未通過消防安全檢查或建築安全檢查。

(中時 )