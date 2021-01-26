財政部關務署副署長陳依財表示，從2021年1月1日到1月25日之間，我國自美國進口約168.35公噸的豬肉，但根據查驗結果，目前進口美豬皆無萊劑反應。

不過，根據行政院豬肉儀表板統計，我國進口豬肉與其他豬內臟等合計為762公噸，多來自加拿大（539公噸）、西班牙（94公噸）、荷蘭（104公噸）、義大利（24公噸）等國，美國豬肉進口量仍為0公噸，與海關統計仍有所差距。

財政部關務署表示，依據關稅法施行細則第6條第1項第1款及第2款規定，進口肉品包括豬肉、牛肉等，當肉品抵達本國港口或本國機場後，必須依序完成農委會檢疫查驗、食藥署食品查驗及海關貨品查驗等三關程序，並完成繳稅，才會放行提領至國內。若進口肉品未完成三關程序及繳稅，海關將不會放行。

日前有民眾發現1月初就有美國豬肉進口資料，卻未顯示在行政院的「豬肉儀表板」。關務署強調，進口肉品必須經三道關卡核准通過，才會在最後的「豬肉儀表板」上呈現，也是實際會進入市場的統計數字。

關務署官員也強調，衛福部食藥署上的「邊境查驗自動化管理系統」數字為尚未完成三道關卡的豬肉數量，跟豬肉儀表板統計不一樣。

量販店業者指出，目前已自主規範採用台灣豬肉並維持既有價格、維護豬肉市場秩序。

(工商 )