在去年下半年起房市持續轉熱下年12月非六都買賣移轉棟數爆出一波9千棟、年增五成的年度尾盤大量，帶動全台12月房市買賣移轉達3.5萬棟，創下房地合一稅實施60個月以來的單月新高，直逼2013年房市榮景，2020全台房市繳出買賣移轉32.66萬棟、年增8.8％的成績單，創下七年來新高。

據內政部最新公布的12月全台買賣移轉棟數顯示，相較於直轄市六都12月平均月增7％、年增18％，非直轄市縣市買賣移轉9,141棟，月增39％、年增50％，帶動12月全台交易量年底再衝一波高潮，反應打炒房前各地房市交易熱絡，也使原本各界預期年度交易量在32.4～32.5萬棟，再提高了些。

2020年全台房市上、下半年冷熱差異極大，上半年在疫情籠罩下，全台每月平均僅有2.34萬棟交易量，下半年在自住買盤持續出籠、投資買盤加溫下，平均每個月有3.1萬棟交易量，熱度直逼2013年房市景氣最熱絡時期的水準。

以去年度各縣市表現來看，六都中桃園市、台北市、台中市都有超過12％的年增率，僅台南市衰退0.6％；非直轄市中，受惠台股持續上攻、竹科大廠業績增長的新竹市，在大型建案交屋、中古屋交投熱絡下，衝出1.22萬棟大量，年增達52％，全台第一，過去房市沉寂多年的東岸三縣市台東、花蓮、宜蘭，年增分別為31％、22％、19％，分居全台二至四名。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房市在2016年出現24.5萬棟的超低量後，已連續四年擴量，今年疫情並未扭轉房市復甦趨勢，下半年一波房市熱潮，政府以打炒房政策回應，去年12月央行祭出新一輪的選擇性信用管制措施，從簽約到過戶完成需要一個月左右的時間，1月買賣移轉棟數將可看出政策對於房市交易量的影響。

(工商 )