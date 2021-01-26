Bella甜品專賣，強調食材健康天然。（廖志晃攝）

Bella甜品專賣一隅，可以讓人放輕鬆享受美食。（廖志晃攝）

8年級年輕夫妻蔡昀軒、張瓊文，由於女兒即將出生，擔心光靠微薄薪水養不起孩子，因此在市場擺攤賣甜品，秉持「用心手作的堅持」自創品牌，還號召有志青年參與創業，蹲點1年後，在全國各地已有12家加盟店。

蔡昀軒與張瓊文原本都是工作狀態不穩定的上班族，前年結婚後很快就懷孕，當時，兩人都覺得如果光靠薪水，很難給孩子過好生活，也希望有更多時間陪小孩，因此決定自己創業，向親友學習製作奶凍、豆花、芋圓的技巧，再依自己的想法改良口味，年輕人創業就是敢拚，隨即在草屯鎮大觀市場擺攤做生意。

張瓊文在國立台中科技大學畢業後，到日本讀關西外語學院，回台後取得國立中興大學碩士學位，進入職場後上台演講、主持活動和節目就像家常便飯；更難得的是她非常務實，決定賣甜品後，挺著大肚子進廚房，親自炒糖、煮仙草、做芋泥，更以要做給孩子吃的想法製作各種食材。

後來，他們以女兒的英文名字自創品牌「Bella甜品專賣」，也希望健康天然的美食能夠與大家分享，因此號召年輕人加盟，目前已有金門、新北等12家加盟店；「Bella甜品專賣」門市店，也將於1月27日下午1點開幕，當天免費招待100碗燒仙草。

(中時 )