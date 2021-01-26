陳淑芳、黃浩詠、余子嫣、和龍劭華、吳秀珠、高伊玲、鄧雨晨出席大愛《姊姊向前衝》新戲首映。（大愛電視台提供）

導演鄧安寧與女兒鄧雨晨出席大愛《姊姊向前衝》新戲首映。（大愛電視台提供）

金馬影后陳淑芳與金鐘視帝龍劭華繼賣座國片《孤味》後，再度合作鄧安寧執導的大愛劇場《姊姊向前衝》，數十年來已第N次合作的他們，這回一個演女主角余子嫣養母，一個演她恩師。由於女主角劇中初期從事保險業，幾位要角被問到近日防疫保單熱潮，竟然只有龍劭華有參與！他笑說，因為經紀人有認識保險業務員，所以老婆幫全家人都保了，且其他什麼保險也早都有買，「感覺有保險比較有保障」，說完又自嘲「好像是怕死的人比較會保險」。

令人意外的是，81歲的陳淑芳透露從未自己買過保險，「年輕時是因為家境不是很富裕，也沒有資訊，後來是超過75歲保險年齡上限」，平常只有拍戲劇組幫忙保的意外險。她透露以前也有自己的房子，「但為了某一個人，把房子都賣了，所以我現在都租房子」，被問是被騙錢嗎？她低調回應「都是過程，經過這段才懂得選人、看人」。第一次擔綱女主角的余子嫣說，她也是最近才開始買保險，沒買防疫保單是覺得真的發生什麼事的話，10萬也不夠用。

龍劭華跟女兒陳璇再同演一部戲，女兒演他公司裡的小妹，雖然父女對戲不會吵架，但他坦言有時他「忍了又忍實在忍不住」，例如當導演提醒陳璇「妳講話方式不對、為何台詞都黏在一起」，當女兒再犯錯時，導演還沒開口講，他就先過去，但又像個俗辣一樣，只敢輕聲地提醒女兒：「那個台詞，再把它拉開一點點、不要黏在一起。」結果她的表情就是不耐煩、翻白眼。

他說女兒不愛跟他演同一部戲，表演上碰到困難、障礙，也從來不會去請教他，除非是有台語台詞，她不會的才會問他台語怎麼念，他不想給她壓力，所以也不會問她哪裡不懂或有什麼障礙，「她有時覺得自己演不好，如果我不在，她比較沒壓力」。他還透露與女兒在家經常交談不到三句話，也不喜歡待在家裡，說希望有自己的空間，他說「正常人家裡都不會這樣」，女兒就回他「我不是正常人，跟別人的想法不一樣」。他苦笑：「相欠債，我欠她的！」聽到余子嫣說她最喜歡跟爸媽聊天，他一臉的羨慕。

導演鄧安寧的22歲漂亮女兒鄧雨晨也參與演出，男主角黃浩詠則是她的表演老師。她說雖然爸爸的身份幫了她很多忙，但其實之前她也不太想跟爸爸合作，因為只要一起出現，就會被掛上他女兒的名號。鄧安寧則安慰她「不好的包袱，要自己努力突破」，並透露女兒鄧雨晨原本是《我的婆婆怎麼那麼可愛》的演員之一，後來因故出國遊學一年，也讓她發現自己喜歡表演，《姊姊向前衝》是她回台灣後第一部拍的戲。

陳淑芳表示，回大愛拍戲就像是回娘家，現在的她也正在忙拍大愛台、且同樣是鄧安寧導演的戲。她自從拿兩座金馬後，直到現在還是很多朋友都叫她請客，「但剛好這是金馬獎第一次沒有獎金啦」。她說金馬獎至今一直在拍戲工作都沒有休息，以前都睡8小時，現在則只能睡4到6小時，但好處是拍鄧導的戲不需要熬夜，很早收工，但也很早出班，可以很早睡覺只是睡眠時間壓縮，但體力上還可以。余子嫣一聽笑說：「阿姨體力很好，每天活蹦亂跳！」陳淑芳還自豪地說：「我是真的跳！」

飾演養母的陳淑芳開玩笑說，她在戲中為「藝術犧牲」，原本劇本只有一句「女兒回來幫養母洗澡」，鄧導臨時加戲真的演出，讓淑芳阿姨小露了香肩，飾演養女的余子嫣親自擦澡的感覺就是「淑芳阿姨的處膚很好哦」。

大愛電視新戲《姊姊向前衝》由鄧安寧執導，男女主角分別請來歌舞劇老手余子嫣與黃浩詠，27晚上8點上檔。劇情描述全臺灣第一位女性產險汽車理賠人員游美雲的人生，在職場日進斗金到債臺高築、在家庭的養女身份到婚後的喪子之痛與親子問題，如何笑看人生。

(中時 )