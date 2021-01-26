53歲資深藝人康康（康晋榮）2020年身體出狀況，自爆差點中風，專心調養身體較少出現在螢光幕，直到近日參與節目《命運好好玩》，再度重提當時生病的狀況，且送醫的那天剛好是劉真病逝的日子，讓他感慨自己的女兒才1歲，「女兒那麼小不能沒有爸爸」。

康康回憶去年的某天起床時，發現脖子後面異常的緊繃，伴隨著頭暈目眩，走沒幾步路就想要嘔吐，感覺就像在坐雲霄飛車一樣，他馬上到醫院檢查，才知道血管阻塞42%，「醫生說50%就中風了」，隔天他參加朋友飯局，未料喝醉直接斷片，過一天甦醒後老婆才說半夜管理員通知下樓接他，一到大廳後，看到康康癱軟在輪椅上。

康康心有餘悸的表示，暈眩那天剛好劉真過世，他感慨劉真留下女兒和丈夫辛龍，不禁掛念自己的1歲女兒，內心有了振作的動力，在醫生的建議下，每天花一個小時走路、曬太陽、梳頭、泡澡、補足水分和睡眠充足，怕死的壓力頭髮一夕變白，體重降了4-5kg，也因為戒酒水腫消退，整個臉瘦到變V臉，朋友遇到都會大驚怎麼瘦那麼多。

不過，治療一針就要一萬多塊，3個月的療程就支出10幾萬，血管堵塞才從42%掉到38%，緩慢的效果讓康康一度想放棄治療，老婆鼓勵他：「能用錢解決的問題都不是問題」才有了勇氣繼續療程。

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(中時新聞網)