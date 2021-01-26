市調機構DIGITIMES Research表示，CES 2021線上展覽中，各品牌推出的TWS耳機首重主動式降噪（Active Noise Cancelling；ANC）功能，另外，通話降噪效果提升、更持久的續航力皆是產品升級重點。

DIGITIMES Research表示，為配置ANC功能，TWS單耳搭載的麥克風數量自1～2枚升級至3枚以上，增加顯著，且更多麥克風亦有助優化通話品質、強化聽見外界環境音的通透模式效果，雖連帶增加成本，但隨著更多產品進入市場競逐，配置ANC功能的TWS耳機入門價位帶已降至150美元左右，有助降低消費者體驗ANC功能的門檻，擴大市場規模。

目前TWS耳機市場參與者包括智慧型手機品牌、傳統聲學大廠、新創公司三大類，彼此設計產品的思維略有不同，DIGITIMES Research認為，智慧型手機品牌推出的TWS耳機以「生態系」思維出發，強調耳機與自家手機等產品有一致體驗，包括外觀顏色、設計語言，此次展出以三星為代表。

另外，傳統聲學大廠如JBL、Bose基於長年累積的聲音工程實力，以豐富的產品線滿足最多分眾客群，同時強調能融入手機語音助理等功能，新創公司則專注於目標客群進行功能強化，如高階防水、頭部動作感測等。

(工商 )