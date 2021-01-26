營運自去年下半年回穩的邑錡(7402)今年可望重啟成長！受惠於新晶片於去年下半年開發完成，並於今年陸續導入新產品量產，可望帶動ODM業務成長，加上OBM業務藉由全球知名電商平台銷售可望比去年好，邑錡樂觀看待今年營運，邑錡董事長陳世哲表示，今年營運可望遠優於去年，有機會創下歷年新高，法人預估，邑錡今年營收可望年增50%，獲利成長幅度將優於營收。

新冠肺炎疫情自去年初延燒至今未止，邑錡去年上半年營運也受到不小的衝擊，不過公司持續推動轉型，除自2017年起自行研發的晶片在2020年下半年開發完成，為拓展既有業務範圍，公司亦積極由硬體銷售轉型為雲端軟體服務，並已補強雲端平台團隊，加速雲端平台的布建，希望透過自有晶片、終端產品與雲端平台整合式的產品與服務開發，提供消費者與客戶更完善的解決方案與用戶體驗，轉型成果可望自今年開始顯現。

陳世哲表示，創新ODM的目標依然是積極洽談可長遠合作的量產專案，並已有能力提供由前端的韌體開發甚至於導入Brinno自有晶片，目前公司自有晶片已陸續導入ODM客戶專案，其中美國軍工客戶微光影像裝置專案，已與全球作業系統龍頭廠商簽訂合約共同研發，預計今年第4季量產出貨；另一微光應用裝置產品的開發與量產專案也將搭載Brinno自有晶片，預計於今年第3季進入量產交貨，加上Vernier教學研究智慧裝置將隨著開學重啟銷售，可望帶動全年ODM營收表現。

在自有品牌OBM部分，搭載Brinno自有晶片新一代機種已進入驗證階段，將於第1季功能整合與試產測試，配合已布建完善的全球電商銷售管道，並加強有系統性的數位行銷推廣策略，可加速Brinno品牌的營收循環，並提高公司整體獲利表現。

由於疫情之下各國陸續封城及民生經濟活動停擺，致使邑錡創新ODM主要客戶因教育機構關閉無法出貨，且其他專案供應鏈緊縮原物料短缺，邑錡2020年合併營收為4.11億元，年減29.24%，儘管如此，邑錡Brinno自有品牌OBM除持續加強建築工程縮時攝影組合包的銷售推廣，並迅速推出防疫相關應用新組合，積極轉往線上電商與投入資源加強行銷推廣，自有品牌OBM去年營收與前一年度相當，佔比更達合併營收49%，穩住邑錡全年獲利，法人預估，邑錡2020年每股盈餘可望與2019年相近。

展望今年，陳世哲表示，創新ODM部分已爭取到軍工影像裝置專案，且OBM部分自有ASIC新一代機種將於第1季進行試產，配合已布建完善的全球電商銷售管道，今年營收有機會挑戰歷史新高。

(時報資訊)