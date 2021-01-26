瑞銀(UBS)周二報出金融風暴以來最佳的年度稅前利益；疫情期間為豐厚的交易量提供貸款，協助該銀行營收飆升。投資收益和信貸損失撥提較預期的低，讓瑞銀第四季淨利升至17.08億美元，幾乎為分析師預期9.66億美元的兩倍。

瑞銀最大的獲利來源為對全球頂級富人提供諮詢和金錢管理，也維持著較小的投資銀行和資產管理營運服務；而在瑞士市場僅從事零售和企業銀行業務。該商業模式在2020年取得成效，其低風險的貸款，包括對富人的抵押貸款和貸款，以及在瑞士比例較小的企業和零售銀行業務，令其遭受比同業更少損失。

超級富人客戶的強勁借款和交易，以及投資銀行活動的勁揚，讓瑞銀全年淨利增加54%，來到66億美元，符合貨超越所有財務目標；全年稅前獲利為82.26億美元，為2006年以來最佳表現，除了瑞士業務，所有部門皆看見疫情引起的獲益。

第四季的財富管理獲利上升22%，主因為貸款增加和交易水準持續高檔，抵銷了下滑和持續低檔的利率影響。

瑞銀從富人客戶中新流入客戶淨帶來211億美元，協助該部門增加投資資產，來到創紀錄的3兆美元。

(時報資訊)