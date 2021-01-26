凱美(2375)自結2020年第4季稅後盈餘為1.44億元，累計2020年稅後盈餘為5.61億元，以目前股本13.58億元來估算，每股盈餘約4.13元，即將在2月併入凱美的旺詮因原材料價格上漲，且客戶訂單強勁，日前宣布農曆年後針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，隨著晶片電阻價格調漲，有助於凱美今年業績表現。

凱美因近期股價強勢，應主管機關要求公告獲利自結數，公司自結去年12月稅後盈餘為4000萬元，累計去年第4季稅後盈餘為1.44億元，單季每股盈餘為1.06元，累計2020年稅後盈餘為5.61億元，每股盈餘約4.13元。

由於近期上游原物料價格飆漲，且客戶訂單強勁，旺詮日前宣布在農曆年後針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，為首家調漲晶片電阻價格廠商，據了解，華新科(2492)及鋁電容廠—立隆電(2472)亦不排除調漲價格，以反應原物料上漲成本。

旺詮預計於2月自奇力新(2456)併入凱美，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，有助於凱美今年業績表現。

(時報資訊)