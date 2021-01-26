衛福部桃園醫院群聚感染事件持續擴大，已有15人確診，中央流行疫情指揮中心緊急擴大匡列應居家隔離對象，預計將有5千人被隔離，而疫情的發展也引起民眾擔憂。對此，台北市議員王世堅表示，台灣的疫情有破口，但還沒失控，他還指出，防疫上有一些瑕疵需要檢討，並呼籲指揮中心不要因小失大。

對於部桃全劇感染擴大，王世堅25日在政論節目《這！不是新聞》中表示，我們現在是有破口，但是沒失控，但他坦也言，「說實在話，確實有一些瑕疵應該檢討」。王世堅以篩檢為例，並針對衛福部長陳時中「隔離最重要」的說法，指陳時中忽略了一件事情，「篩檢一樣重要」。

王世堅指出，當時一採陰之後，過於輕忽、鬆懈，就讓他們做自主健康管理，並強調，尤其是醫護的部分，確實有存在疏忽，因為我們醫護的人數量能不足，所以沒有辦法再一採陰之後，去做更嚴格的隔離檢疫。

王世堅還對疫情指揮中心喊話，希望他們不要因小失大，並建議應該在入境旅客隔離14天期滿前進行篩檢，因為他們既然能入境，表示他們之前在所在國就已經取得了近期的醫生證明，而篩檢費用政府也不必全額負擔，受檢者可以自費，王世堅還以先前有大批印尼移工確診為例，指出就是因為當時各級衛生單位有進行普篩才發現。

最後，王世堅也說，「該普篩時要普篩，費用大家可以商量，受檢者來出，然後不要因小失大」。

(中時新聞網)