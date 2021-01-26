去年3月，北京市通報一名黎姓女子某在美國出現發燒咳嗽等症狀，在美國登機前曾服用退燒藥，登機後未如實向乘務人員提供個人健康狀況，抵達中國後確認感染新冠肺炎，給同機人員造成傳染風險的事件。近日，中國法院經審理後認定黎女犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑一年緩刑一年。

北京頭條報導，今（26日）公開的判決書顯示，今年38歲的女子黎某擁有博士研究生文化，原係美國某製藥公司員工。法院經審理後查明，被告人黎某與家人長期在美國工作生活。去年3月初，黎某出現發燒、身體乏力等症狀，多次到當地醫院就診未見好轉。3月11日，黎某再次就醫時，醫院對其進行新冠病毒核酸檢測。在檢測結果未出時，黎某決定回國。當日，黎某及家人從波士頓乘機經洛杉磯中轉，飛回大陸。

判決書顯示，為順利登機，黎某在登機前服用退燒藥降低體溫，通過體溫檢測。登機後，在航班要求乘客主動申報發熱等不適症狀時，黎某未申報，未如實回答機組人員關於身體情況、接觸史、同行人員等疫情防控相關詢問。

飛機降落前，黎某如實填寫了《出／入境健康申明卡》並告知機組人員自己的病情、就醫情況等。3月13日，黎某及家人抵達北京，防疫部門即將黎某送醫治療。黎某於當日被確診為患新冠病毒肺炎，其密切接觸者63人被採取隔離措施。被告人黎某後被查獲。

法院認為，被告人黎某違反傳染病防治法的規定，乘坐航空器從境外回國時未遵守海關、民航部門提出的預防、控制措施，謊報瞞報病情、接觸史，導致60餘人被隔離觀察，引起新冠病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪，應予懲處。

法院認為，鑒於被告人黎某到案後如實供述犯罪事實、認罪悔罪，且自願認罪認罰，依法對被告人黎某從寬處罰並適用緩刑。判決如下：被告人黎某犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。

(中時 )