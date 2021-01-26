國民黨榮譽主席連戰次子連勝武被平面媒體踢爆11年婚姻亮紅燈，疑似背叛空姐妻子路永佳，與一位身材高挑又骨感的正妹曖昧約會，最後還回到女方住處過夜。據悉，路永佳出身小康之家，當年與連勝武婚訊傳出，她昔日金華國中同學一方面為她戀情開花結果感到開心，另一方面也為她成為豪門媳後，所會面對的一切感到擔心。

連勝武2010年爆婚訊，宣布迎娶相戀4年的空姐女友路永佳。當時路永佳的身分也被媒體起底，原來路永佳出身小康之家，從金華國中、崇光女中到世新大學，一路表現優異，小連勝武一歲，兩人是透過朋友介紹認識。

連勝武情定華航空姐 爽朗笑容人緣好

路永佳的國中同學還在部落格上寫道，稱路永佳身材面貌姣好，個性也像男孩子般大剌剌，在班上功課不是頂尖，人緣非常好。不過她的同學一方面為她戀情開花結果而開心，另一方面也忍不住擔心路永佳「以後可能會是鎂光燈的焦點，隱私權可能不保」，提醒好友EQ要強，抗壓性也要夠。

想不到路永佳同學當年這番話竟一語成讖，因為連勝武不只一次傳出花邊新聞，除了這次被拍到與骨感妹親暱回家過夜，2012年連勝武幫女兒辦滿月酒，也被拍到與一位穿著馬靴的短裙辣妹赴「名亨」酒店續攤，直到隔日凌晨才回家，也讓路永佳一次次跟著躍上媒體版面，夫妻家事被迫公諸於眾。

(中時新聞網)