新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，陸續整頓五股垃圾山環境，新北市副市長謝政達26日率隊視察表示，今年8月底前將要求259筆農地恢復植生原貌。（戴上容攝）

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，2019年市府開始拆除未申請的非法違建，陸續整頓五股垃圾山環境，新北市副市長謝政達26日率隊視察表示，去年底已核准161件廠家申請合法化，今年8月底前將要求259筆農地恢復植生原貌。

五股垃圾山過去受限於二級洪水平原管制規定，20多年來開發受阻，在地沉積許多汙染、治安問題，新北市長侯友宜上任後開辦「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，分別拆除違建、開闢道路、環境綠化，改善環境。

謝政達表示，五股垃圾山原有677家廠家，有220家送件申請合法化，市府核准161件，於去年底完成興辦事業計畫、用地變更及建築許可3階段審查，其中113件非工廠使用需重建取得使用許可，目前僅2件通過，另有48件工廠須完成改善工程，8月底前未完成者將強制拆除。

謝政達指出，五股垃圾山中興路以南，包含一區道路、二區綠軸及三區道路皆已完成，而中興路以北的國有地，綠化面積總計44.95公頃，共259筆土地未來將全區滿植，現已完成3筆，若8月底前未完成者將開罰，另市府開闢的中央軸帶旁有一處面積約8385平方公尺私有農牧用地，地主現已種滿油菜。

在五股垃圾山有4000平方公尺用地的林姓地主表示，目前有3家業者向他承租用地，市府提供諸多協助，業者對於改善工程沒有特別反彈，反而主動回饋一小塊地綠美化，改善完成後，成功解決了長期的公安問題。

(中時 )