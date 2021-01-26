苗栗縣歷史建築聯合保甲事務所調查研究進入期末階段，26日文觀局邀請研究人員向地方民眾說明調查結果，加強溝通取得後續再利用共識。（巫靜婷攝）

苗栗縣歷史建築聯合保甲事務所調查研究進入期末階段，26日文觀局邀請研究人員向地方民眾說明調查結果，加強溝通取得後續再利用共識。（巫靜婷攝）

守護珍貴歷史文化資產，苗栗縣政府辦理歷史建築「聯合保甲事務所」調查研究暨修復再利用計畫，26日於大湖鄉明湖村舉辦說明會，由研究單位說明調查成果，爬梳歷史脈絡，作為後續爭取修復再利用經費的依據，大湖鄉親認為建物必須維持民眾集會功能，強調有「人」氣，建築才有活力。

位於大湖鄉的苗栗縣歷史建築「聯合保甲事務所」建於1935年日據時代，為當時保正及甲長們處理保正事務的場所，同時是衛生宣導、報國宣導劇以及大湖保甲壯丁團和婦人團，響應特別志願兵、看護婦的志願申請誓師的活動場所。現為明湖村村辦公室使用，延伸出多樣集會用途。

研究人員朝陽科技大學建築系助理教授邱建維指出，聯合保甲事務所建物現況良好，沒有需要立即補強的結構，只有屋架基於安全尚無法進行細部調查，後續將與地方持續追蹤，再利用方案則建議延續活動中心用途，可參考大里杙庄保甲聯合事務所，除持續當活動中心，也能布展作為歷史文物館。

大湖鄉長胡娘妹表示，聯合保甲事務所從古至今均為民眾集會的場所，向來由公所撥經費修繕，2018年突然被公告為歷史建築，地方錯愕，但使用率依舊很高，除了是村辦公室，也是鄉親唱歌、跳舞、辦小型喜宴的場所，對於縣府有意保存歷史文化樂觀其成，但希望維持活動中心功能，若順利爭取經費，盼作業程序越快越好。

文化資產科科長郭靜芳表示，所有文化資產登錄後首要工作是調查研究，以便後續維護、修復工作，調查研究進到期末階段，希望讓地方民眾了解文化資產即便登錄後也不會變成政府的，維護文資需要大家共同努力，透過說明會溝通，齊心構思建築如何利用，大湖發展觀光休閒也需要文化底蘊支撐。

(中時 )