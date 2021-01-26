連戰次子連勝武和空姐路永佳2010年結婚，近日卻爆出連勝武和一名正妹在酒吧互動親密，甚至到女方家中過夜，不禁引發外界猜測夫妻是否感情生變，路永佳更被發現之前在IG的發文疑似早暗示婚姻亮紅燈。

連勝武與路永佳婚後低調，但據《鏡週刊》報導，路永佳近來在Instagram的發文，曾提到「常常在因為孩子還有與先生爭執崩潰中嘶吼」、「婚姻之所以不易，變化之大，外人難以理解，也很難用言語形容」內容，疑似在婚姻上遇到問題。

另外，路永佳之前也看了超夯陸劇《三十而已》，對「渣男」似乎很有感觸，表示遇到渣男應該要有離開的勇氣，若雙方有借口渣在一起，悲慘只是活該，更做出總結：「走哪一條路是自己的選擇，難免不小心走錯了，用死胡同打轉，快找回屬於自己光明的路」。

外型亮麗、身材姣好的路永佳，小連勝武1歲，兩人透過朋友介紹認識，2006年開始交往，交往期間始終保持低調，女方國中同學當年透露路永佳「個性像男生的女生，在班上雖然功課不是最棒，但人緣很好」，看到出身平凡家庭的她與連勝武結為連理，就曾擔心提醒「以後可能會是鎂光燈的焦點，隱私權可能不保，EQ要強、抗壓性要夠」！

而路永佳近年則和國中閨密一起成立面膜品牌，也會參與時尚活動，積極拓展事業。

(中時新聞網)