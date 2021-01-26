製作單位送上蛋糕為林心如慶生。（粘耿豪攝）

林心如26日出席新戲《他們創業的那些鳥事》宣傳活動，該劇31日首播，身為製作人及主演，林心如面對收視也小有壓力，若收視破一，媒體拱她再生一個慶祝？她大笑並指著宣傳看板上另2位主演陳意涵、簡嫚書，笑稱：「三個都再生一個」。

《創業》3位女主演皆升格人妻、人母，簡嫚書更是2寶媽，林心如說：「女生不見得結婚生小孩，不能擁有自己事業，感覺妳完成人生某些大事，更可以把心思放喜歡工作上，前提是有家人可以幫助照顧小孩」。她感謝老公霍建華，忙拍戲時全由他幫忙接送，誇老公是「神隊友」。

林心如去年拍攝《創業》後，沒隔多久接著拍《華燈初上》，2齣都參與製作，昨《華燈》剛殺青，壓力瞬間卸下後，林心如立刻喉嚨發炎，「我每次做完一件大事就會生病，屢試不爽，可能一直撐著」，尤其溫差大，先前穿的羽絨衣、發熱衣都收起，2天前拍外景時風太冷，從早上拍到半夜，隔天起來喉嚨失聲。

因工作滿檔，林心如沒來得及看醫生，也跟4歲女兒小海豚保持安全距離，不敢親女兒，就怕女兒抵抗力弱，不過近期疫情擴散，她強調「我沒發燒，不用擔心」。她去年忙整年，天天早出晚歸，女兒常撒嬌要她別去上班，會想幫女兒添弟妹？她說：「有點矛盾，會覺得她（女兒）孤單，不過感覺離得有點遠，她4歲、我現在高齡產婦」。不過女兒跟兔娃娃玩扮家家酒，天天喊要「北鼻」，她笑著回女兒：「你以後長大就有了！」

林心如27日過45歲生日，包括好友許瑋甯幫她暖壽，劇組及廠商也為她慶生，今製作單位再送上第4個蛋糕，她說很久沒特別開party慶祝，尤其有了小孩之後，會先幫老公12月26日過生日，接著幫女兒1月3日過生日，輪到自己時已經沒力，似乎已經過了「大肆狂歡」時刻，剛好這幾年生日多在農曆新年，因此多跟家人過，但也透露老公已訂餐廳，「他叫我人去就好」。

聊起過生日，林心如笑說為女兒過生日「超累」，1歲時家族慶生，2歲開始就找親子餐廳，到去年8月女兒開始上學，同學爸媽都辦生日趴，互相發邀請，還要找魔術師、氣球佈置，還要注意小朋友吃東西不能太甜，笑說：「他們不是有酒喝就好，不像大人」，幸好孩子生日會時間不長「兩點到五點就結束」。接下來過年希望好好陪家人，工作計劃過年後再說。

林心如26日出席新戲《她們創業的那些鳥事》宣傳活動。（許政榆攝）

林心如為新戲《她們創業的那些鳥事》揭開宣傳看板。（許政榆攝）

(中時 )